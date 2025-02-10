ترمب: يمكنني عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا مليارات الدولارات، ولن يحصل الفلسطينيون على حق العودة وفق خطتي لاستلام قطاع غزة. الجزيرة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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