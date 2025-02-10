ضرب مستنفر ضمن صفوف الجيش, أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة وذلك أن وقع أسيراً لأفراد الدعم السريع, بعد محاولته اقتحام مقر لهم رفقة زملائه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “المستنفر”, رفض الإدلاء بأي معلومات عن الجهات التي يعمل معها أو زملائه أثناء التحقيق معه. وتلقى المستنفر البطل, تهديدات بالقتل أثناء التحقيقات حتى يدلي بمعلومات عسكرية, لكنه رفض ورد على أفراد الدعم السريع, الذين حققوا معه قائلاً: (الزول بموت كم مرة؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رفض الإدلاء بأي معلومات ورد عليهم بعد تهديده بالقتل (الزول بموت كم مرة؟).. شجاعة نادرة لأحد المستنفرين ضمن صفوف الجيش بعد أن وقع أسيراً في قبضة أفراد الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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