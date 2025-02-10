شاهد بالصورة.. عروس “دعامية” تنعي عريسها القيادي بالدعم السريع الذي تزوجها قبل شهر وتم اغتياله في المعارك الأخيرة وتدعو على “البرهان”: (الله يحرمك من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة قيل أن صاحبتها أرملة أحد القياديين بقوات الدعم السريع, والذي تم اغتياله مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحات قامت بنشر تدوينة الأرملة “الدعامية”, وذكرت الصفحات أن العروس تزوجت من القيادي بالدعم السريع علي عبد الله عبد العاطي, قبل شهر, قبل أن يلقى حتفه في الأيام الماضية.

وتحسرت “الدعامية”, من خلال الصورة التي نشرتها الصفحات, على رحيل عريسها, الذي اغتيل في المعارك الأخيرة بين الجيش, والدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد دعت الأرملة على قائد الجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, حيث نعت زوجها وكتبت على الصورة: (انتقل زوجي إلى رحمة الله.. ربنا يصبرني على فراقك.. الله يحرمك يا البرهان من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)