- 1/3
- 2/3
- 3/3
تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة قيل أن صاحبتها أرملة أحد القياديين بقوات الدعم السريع, والذي تم اغتياله مؤخراً.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحات قامت بنشر تدوينة الأرملة “الدعامية”, وذكرت الصفحات أن العروس تزوجت من القيادي بالدعم السريع علي عبد الله عبد العاطي, قبل شهر, قبل أن يلقى حتفه في الأيام الماضية.
وتحسرت “الدعامية”, من خلال الصورة التي نشرتها الصفحات, على رحيل عريسها, الذي اغتيل في المعارك الأخيرة بين الجيش, والدعم السريع.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد دعت الأرملة على قائد الجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, حيث نعت زوجها وكتبت على الصورة: (انتقل زوجي إلى رحمة الله.. ربنا يصبرني على فراقك.. الله يحرمك يا البرهان من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. عروس “دعامية” تنعي عريسها القيادي بالدعم السريع الذي تزوجها قبل شهر وتم اغتياله في المعارك الأخيرة وتدعو على “البرهان”: (الله يحرمك من أغلى زول في حياتك زي ما حرمتني من زوجي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.