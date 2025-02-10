الجيش السوداني : قواتنا طهرت منطقة المسعودية من المليشيا

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله في تعميم صحافي اليوم إن قوات الجيش قد طهرت منطقة المسعودية بولاية الجزيرة، من عناصر ميليشيا الدعم السريع.

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