رئيس مجلس السيادة يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية غير العادية بالقاهرة

متلقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم دعوة رسمية من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح بحضور السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية المكلف.

وقال السفير هاني في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس المجلس السيادي تحيات شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مبينا أن اللقاء تناول القضايا المشتركة التي تهم البلدين إقليميا ودوليا مشيرا إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه هذه القضايا وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لملف مياه النيل مؤكدا أن رئيس مجلس السيادة أكد دعم السودان لمصر في هذا الشأن منوها لاستمرار التنسيق بين الدولتين في هذا الملف الحيوي وقال أنه قدم للفريق أول الركن البرهان شرحا حول تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين مبينا أن يوم ٢٣ فبراير الجاري سيشهد إنعقاد إجتماع لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين والذي سيعقبه إجتماع ٢+٢ بين وزيري الخارجية والموارد المائية للتنسيق بشأن الملف الحيوي المتمثل في مياه النيل.

وأوضح السفير المصري أنه نقل لرئيس مجلس السيادة شكر وتقدير مصر لكل ما يقوم به السودان من جهود في إدخال المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر والمطارات الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا لهذا الغرض مبينا أن بلاده تتابع باهتمام كبير كل ما يحدث في السودان وذلك إنطلاقا من علاقات الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وقال إن اللقاء تناول أيضا بعض القضايا ذات الصلة بالأمن القومي للبلدين وأضاف أن شهر أبريل القادم سيتم عقد ملتقى لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في مدينة بورتسودان مبينا أنه طلب من رئيس المجلس السيادي أن يكون هذا الملتقى تحت رعايته الكريمة.

سونا