تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع, حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فرد الدعم السريع, وهو يحتفل وسط زملائه بأحد المناطق بمدينة أم درمان. وتفاجأ “الدعامي”, بنفسه أسيراً في قبضة قوات العمل الخاص التابعة للجيش, حيث ظهر داخل سيارة الجيش وهو يصرح: (أمن يا جن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سخرية كبيرة داخل مواقع التواصل التواصل من أحد أفراد الدعم السريع ظهر في مقطع وهو يحتفل مع زملائه ليتفاجأ بعدها ويجد نفسه أسيراً في قبضة جنود العمل الخاص بالجيش ويصرح: (أمن يا جن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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