وزير الخارجية : الحرب أوشكت على الانتهاء

على وقع التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الخرطوم، ضد قوات الدعم السريع، رجح وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، قرب انتهاء الحرب.

وقال في تصريحات، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، “نتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع”.

كما أضاف أن القوات المسلحة عازمة على تطهير كل مناطق البلاد من ما وصفها بميليشيات الدعم السريع.

“انتصار الجيش”

إلى ذلك، أوضح أن الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له، مشيرا إلى قرب تسمية حكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء مدني.

وكان الجيش حقق خلال الفترة الماضية مكاسب كبيرة، وتقدم مؤخرا من أجل السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم، ما عكس مسار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2023.

مكاسب كبيرة

ففي يناير الماضي، استعاد مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد، قبل أن يتقدم في العاصمة الخرطوم.

ثم سيطر قبل أكثر من أسبوعين على مقر القيادة العامة في الخرطوم، التي استولى عليها الدعم السريع منذ أغسطس 2023.

وقبلها، فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلاد.

كما أحرز تقدما كبيرا في مختلف المحاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

علما أنه في بداية الحرب التي تفجرت في أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم على جزء كبير من الخرطوم متقدّمة نحو الجنوب واستولت على ولاية الجزيرة.

العربية نت