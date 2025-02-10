وزير الصحة يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة كلمنتاين سلامي

أشاد وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، بالدور الكبير والفعال لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع وزارة الصحة السودانية، كاشفاً عن تحقيق العديد من النجاحات خلال العام الماضي، والمتمثلة في الإمداد الدوائي والإمداد بالتطعيمات بجانب احتواء الأوبئة، حيث تجاوز الدعم مبلغ 262 مليون دولار مباشرة للأنشطة والخدمات الصحية.

جاء، ذلك لدى إجتماعه الأحد بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان مع الممثل المقيم للأمم المتحدة كلمنتاين سلامي ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان د. شبل صهباني ونائبته بحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة بغرض تمويل الأنشطة الصحية والإنسانية العاجلة التي يحتاجها المواطن السوداني خاصةً في مجال الخدمات الصحية والطوارئ والأوبئة.

وشدد الوزير على ضرورة العودة الآمنة لأكثر من 10 مليون نازح في ولايات السودان المختلفة.

وكشف الوزير عن بعض التحديات التي تواجه الإحتياجات الصحية أهمها قلة الدعم العالمي والموارد المخصصة بجانب القرارات الأخيرة التي تم إتخاذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في تقليل الدعم المخصص لمنظمة الصحة العالمية.

ولفت الوزير إلى ضرورة وضع الترتيبات لسد الفجوات المتوقعة، خاصةً في مجال الطوارئ والأوبئة بجانب صحة الأمهات والأطفال، وخدمات تشغيل المؤسسات الصحية والمستشفيات في ظل الظروف الحالية.