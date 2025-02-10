الأحزاب والجماعات المجهرية بمدينة بورتسودان لعبت دور الصديق الجاهل لأنها صرفت الشعب السوداني عن متابعة وملاحقة إنتصارات الجيش في معارك حرب الكرامة .. ■ متي يرتفع أصحاب ربطات العنق الأنيقة لمستوي التحدي الذي يعيشه الوطن ؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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