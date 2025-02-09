قالت تقارير محلية، إنّ الجيش السوداني تمكّن من استلام عتاد عسكري ضخم في منطقة كافوري خلال عملية تمشيط قام بها خلال الساعات الماضية.

وبحسب التقارير، فإنّ الجيش استحوذ على عدد 2 هاوزر، و3 مدفع 120و SPG9، بجانب كمية ضخمة من الذخائر والمدافع والثنائيات.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يضع يده على عتاد ضخم بكافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.