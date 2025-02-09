مناوي مايحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة إبادة جماعية منظمة

عبر حاكم إقليم دارفور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان عن أسفه الشديد لوقوف العالم متفرجاً حيال هذه المجازرة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو المتمردة في دارفور، مشيرا إلى أن ما يحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة هي إبادة جماعية منظمة بأسلوب إنتقائي تمارسها مليشيا الدعم السريع .

وقال إن تجاهلها للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ، يعكس مدى جبنهم وانعدام إنسانيتهم .

واكد مناوي في تغريدة له في الصفحة الرئيسية للحركة على الفيسبوك ، أن حلم المليشيا بشأن السيطرة على إقليم دارفور ، أصبح مجرد أضغاث أحلام ، قائلاً ” لن نسمح لهم بإسقاط مدينة الفاشر ، طالما نحن على قيد الحياة و مضيهم قدمآ من أجل تحرير بقية مدن الإقليم .

وجدد مناوي مضيهم قدمآ في سبيل تحرير بقية مدن الإقليم .وحيا مناوي الأبطال المرابطين في الخنادق ، والإرتكازات.مبشرآ إياهم بأن النصر بات قريبا بمشيئة الله ولفت أن إرادة الشعب لا يمكن كسرها ، وان حماية وطننا هي أسمى غاياتنا.

سونا