- 1/2
- 2/2
عبر حاكم إقليم دارفور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان عن أسفه الشديد لوقوف العالم متفرجاً حيال هذه المجازرة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو المتمردة في دارفور، مشيرا إلى أن ما يحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة هي إبادة جماعية منظمة بأسلوب إنتقائي تمارسها مليشيا الدعم السريع .
وقال إن تجاهلها للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ، يعكس مدى جبنهم وانعدام إنسانيتهم .
واكد مناوي في تغريدة له في الصفحة الرئيسية للحركة على الفيسبوك ، أن حلم المليشيا بشأن السيطرة على إقليم دارفور ، أصبح مجرد أضغاث أحلام ، قائلاً ” لن نسمح لهم بإسقاط مدينة الفاشر ، طالما نحن على قيد الحياة و مضيهم قدمآ من أجل تحرير بقية مدن الإقليم .
وجدد مناوي مضيهم قدمآ في سبيل تحرير بقية مدن الإقليم .وحيا مناوي الأبطال المرابطين في الخنادق ، والإرتكازات.مبشرآ إياهم بأن النصر بات قريبا بمشيئة الله ولفت أن إرادة الشعب لا يمكن كسرها ، وان حماية وطننا هي أسمى غاياتنا.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي مايحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة إبادة جماعية منظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.