11 قتيلًا فيما بلغ عدد المصابين 43 جميعهم من المواطنين العزل أثر هجوم مليشيا الدعم السريع علي قرية جاري النبي

قالت منصة نداء الوسط إن ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية “ود جار النبي” الواقعة جنوب جبل أولياء وصلوا إلى 11 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 43، جميعهم من المواطنين العزل، وأضافت في بيان أن قوات “المليشيا” اجتاحت قرية “ود الحاج” وعددًا من قرى وحدة “نعيمة” الإدارية، حيث قامت بتشريد المواطنين وترويعهم، واستهدفتهم بشكل مباشر بالضرب والتنكيل. الحدث السوداني

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