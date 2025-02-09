«لجان إلكترونية محتاجين تريندات».. إعلامية تدافع عن أحمد حلمي بعد تعرضه للهجوم

علقت الإعلامية مروة صبري، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول الفنان أحمد حلمي بعد تداول فيديو، يجمعه مع زوج المطربة كارمن سليمان، خلال عرض مسرحيته في «موسم الرياض».

وكتبت مروة، عبر حسابها على فيسبوك: «فعلا السوشيال ميديا دى ملهاش كتالوج.. فيه فيديو بقاله ٣ اسابيع موجود بس اللجان الالكترونيه قررت تطلعه تريند من يومين وكله عمال يعمل شير من غير ما يفهم.. وهو فيديو للنجم المحترم الراقي أحمد حلمي في مسرحيته الأخيرة في السعودية اللي عمرنا ما سمعنا عنه حاجة ولا ليه مشاكل مع حد ولا بيتكلم على حد ولا حتى ليه وجود على السوشيال ميديا.

وتابعت: «فالفيديو كان بيهزر فيه مع ناس يعرفهم يعني أصحابه وراحوا يتفرجوا على المسرحية، المطربة كارمن سليمان وجوزها الملحن مصطفى جاد، ونزل من على المسرح يهزر معاهم فرحب بيهم في الأول وبعدين هزر مع كارمن الأول وبعدين هزر مع مصطفى جوزها وقاله (أنت قاعد في الصف الأول وأنت من مصر.. يبقى أنت أكيد معزوم) فاللجان تقطع الفيديو اللي بينه وبين مصطفى بالجملة دي بس عشان يطلعوا أحمد حلمي على المسرح ونطلعه بيغلط في بلده وملوش خير فيها».

وأضافت: «وعلى فكرة ده فيديو قديم وبقاله ٣ أسابيع وحاولوا يطلعوا الراجل ماسوني لقوها مجبتش شير كتير فقالك بيشتم مصر وبيقلل من بلده وأهل بلده، محتاجين شوية تجديد في التريندات يا جماعة الفترة اللي جاية».

وكان قد أظهر الفيديو أحمد حلمي، وهو ينكر معرفته بـ مصطفى جاد؛ قائلًا بمزاح: «انت مين؟»، ليجيبه الأخير بأنه «مصري»، فيرد «حلمي» قائلًا: «مصري وقاعد صف أول أكيد معزوم»، وهذا ما وضعه في مرمى الانتقادات، إذ اعتبر البعض أن هذا الإفيه دليل على سخرية من المصريين، وإساءة بالغة إليهم، في حين دافع البعض عن حلمي ورأوا أنه سيلقى بسبب إفيه ساخر غير مقصود هجوما عنيفا كما حدث من قبل مع الفنان بيومي فؤاد في أزمته الشهيرة مع الفنان محمد سلام حين انسحب الأخير من تقديم عرض مسرحي مع بيومي فؤاد بالسعودية عقب الهجوم الإسرائيلي على غزة وقصفها.

المصري اليوم