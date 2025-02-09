كشف تقرير أعدته قناة العربية, عن الوضع الميداني في السودان, وتحديداً بالعاصمة الخرطوم, وذلك بعد التقدم الكبير للجيش في الأيام الماضية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف التقرير عن سيطرة الجيش, على 70 % من أم درمان ومناطق بالعاصمة الخرطوم. https://www.facebook.com/reel/592032857078342 بينما لا تزال قوات الدعم السريع, متواجدة بالعاصمة وتحديداً بالقصر الجمهوري, ومناطق بجبل أولياء, جنوبي العاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف على الوضع الميداني في عاصمة السودان.. الجيش يسيطر على 70 % من أم درمان ومناطق بالخرطوم وقوات الدعم السريع لا تزال متواجدة بهذه المناطق بالعاصمة (….) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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