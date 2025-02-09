تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أقيم بإحدى المحافظات المصرية, وفقاً لما ذكر ناشروه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شباب مصريون, يرقصون ويتفاعلون مع أنغام موسيقى الأغاني الصاخبة المعروفة في السودان, بأغاني “الزنق”. حيث رقص المصريون, على الطريقة السودانية, وسط سخرية الجمهور السوداني, الذي علق على المقطع بسخرية وضحكات على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (مصر اتهكرت يا جدعان) وتعليق آخر: (أرجعوا لوضعكم نحنا ماشين بلدنا خلاص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بإحدى المحافظات.. شباب مصريون يرقصون على أنغام أغاني “الزنق” السودانية وساخرون: (مصر اتهكرت يا جدعان وأرجعوا لوضعكم نحنا ماشين بلدنا خلاص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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