شاهد بالفيديو.. عائشة الماجدي تكشف عن الصحفي “نمبر ون” في السودان

كشفت الصحفية والإعلامية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي, عن الصحفي الأول “نمبر ون” في السودان, من وجهة نظرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت الماجدي, ضيفة على الصحفي أحمد دندش, في إحدى حلقاته من برنامج “التابوت”, والذي عرض قبل عدة سنوات.

وكان مقدم البرنامج قد باغت ضيفته بسؤالها عن الصحفي الأول في السودان, من وجهة نظرها بعيداً عن الإيجابات الدبلوماسية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجابت الصحفية على السؤال رغم صعوبته, وأكدت أنها ترى زميله محمد حامد جمعة نوار, هو الصحفي “نمبر ون” في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)