مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يثمن جهود الخلية الأمنية المشتركة بالولاية

ثمن اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر جهود الخلية الأمنية المشتركة بالولاية خلال زيارته لمقر الخلية بمدينة بورتسودان يرافقه عدد من القيادات وفي مستهل الزيارة تلقي تنويراً متكاملا من قائد الخلية عن سير العمل ومجهودات الوحدة منذ تكوينها المتمتلة في ضبط عناصر المليشيا المتمردة والمتعاونين وتفكيك الخلايا النائمة والعناصر
المخربة بجانب المشاركة في عمليات حفظ الأمن الداخلي وفق موجهات لجنة أمن الولاية،حيث أشاد سيادته بالمجهودات المتعاظمة للخلية الأمنية وأكد إهتمامه بدعم الخلية وتوفير كافة المعينات اللازمة.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير شرطة الولاية إتخذ عدد من القرارات والتدابير التي تسهل عمل الخلية وتمكنها من الإضطلاع بمهامها وقام بتحفيز القوة العاملة مادياً ومعنوياً.
المكتب الصحفي للشرطة
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