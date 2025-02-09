في حرب الكرامة هذه لم يوقّع الإسلاميون اتفاقاً مع قيادة الجيش السوداني وهذه رسالتي للفريق البرهان والذين معه

في مسيرتهم السياسية الطويلة لخدمة أمتهم وشعبهم ظلّ الإسلاميون في السودان بمختلف لافتاتهم التنظيمية يقفون دائماً إلي الجانب والموقف الصحيح من التاريخ ولحظاته الحاسمة ..

■ وطيلة هذه السنوات من العمل الوطني المخلص والصادق ظلّ الإسلاميون أيضاً يتحملون في جَلَد وصبر وشجاعة تبعات مواقفهم هذه لأنها ببساطة مواقف عقل جمعي أثمرته الشُوري المُبصِرة واجتهاد الجماعة الراشدة ..

■ وفي كتاب التاريخ الماضي والحاضر ما يكفي لمن يريد مزيد دليلٍ .. ولمن كان له قلبٌ أو ألقي السّمعَ وهو شهيد ..

■ في حرب الكرامة التي لم تضع أوزارها لم يأخذ الإسلاميون إذناً من أحد ليحملوا السلاح دفاعاً عن أرضهم وأعراضهم وحمايةً للمستضعفين في قراهم ومدنهم والنجوع البعيدة ..

■ وفي حرب الكرامة هذه لم يوقّع الإسلاميون اتفاقاً مع قيادة الجيش السوداني أو أي فصيل سياسي مصنوع أو معمول لتكون لهم حصة من حظ أو مكسب بنهاية الحرب وطرد عصابات المليشيا العابرة للقارات ..

■ ولهذا فإن قيادة وقواعد وجماهير الإسلاميين في السودان لا تعنيهم الأحاديث والإشارات السياسية العابرة والباردة داخل الصالات والقاعات المغلقة ..

■ ولأن الحرب لاتزال مستعرة .. فليس للإسلاميين قيادة وقاعدة كثير وقت لمصارعة ومجادلة طواحين الهواء ..

■ ومع هذا لابد لصغار الساسة وهواة تلميع الأحذية أن ينتبهوا جيداً .. هذه المرة لن يُدير الإسلاميون خدّهم الأيسر لتلقي صفعة جديدة !!

.. ولن يقفوا متفرجين لمن يرفع في وجههم سبابة الشتم والإهانة والصفاقة وقلة الأدب !!

■ وعليه .. لن تأخذ قواعد وجماهير الإسلاميين أي تصريح أو تلميح إلا بعد أن يأتيه خبر ذلك من قيادتهم !!

■ ولهذا علي من يريد فتح مظاريف أحاديث ورسائل مابعد حرب الكرامة أن يتحدث مباشرة إلي قيادة الإسلاميين وليس إلي أنصاف السياسيين ممن لا جماهير ولا تاريخ ولا طعم لهم !!

■ وحتي ذلك الحين فإن الإسلاميين قيادة وقاعدة مشغولون بيوميات حرب الكرامة وتطهير البلاد من دنس الجنجويد والمنافقين السياسيين بالداخل والخارج ..

■ وعندما تنتهي الحرب .. فإن لكل حدثٍ حديث .. ولكل مقامٍ .. مقال ..

■ نصرٌ من الله .. وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد