لقاء البرهان .. خارطة طريق للحوار السوداني -السوداني والمشروع الوطني

التقينا صباح السبت ببورتسودان لقاءاً مثمراً مع السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح البرهان، ضمن طائفة من القوى الوطنية السياسية والمجتمعية على ضوء المشاورات حوّل رسم خارطة طريق للحوار السوداني -السوداني والمشروع الوطني ، سلمناه مجتمعين مسودة (الطريق إلى السلام والاستقرار -نحو الوحدة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي).

هذه الوثيقة مفتوحة وقابلة للحذف والإضافة ومضمنة فيها مرحلتين الاولى تأسيسية والثانية انتقالية وصولا للانتخابات، ندعو جميع القوى السياسية للانضمام لهذا المشروع الوطني الذي يمهد للحوار داخل البلاد ولنجاوب معا على الاسئلة الوطنية التي ظلت عالقة منذ الاستقلال.

مبارك اردول