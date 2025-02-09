غير قابل للنفي ..

□ ما تبقي من القيادات العليا لمليشيا التمرد تتواصل رسمياً مع الأجهزة المختصة للتسليم أو تأمين هروبهم من أماكن اختبائهم الحالية مقابل تقديم معلومات دقيقة وحساسة عن المليشيا ..

□ أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيات في مناطق شرق النيل .. سوبا شرق وغرب ..أم درمان يغادرون رفقة أسرهم وأطفالهم إلي المجهول عبر جبل أولياء بعد أن تخلّت عنهم عصابة المليشيا بعد تحرير الجيش لولاية الجزيرة وتطويق كامل مداخل ومخارج العاصمة الخرطوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد