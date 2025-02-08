عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو تم تداوله حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في حفل خاص بإحدى دول الخليج. https://www.facebook.com/reel/941535667922842 المطربة الشهيرة استقبلت زميلها الفنان حسين شندي, بالأحضان وبعناق حار وذلك لحظة وصوله المسرح الذي كانت تغني فيه رفقة صديقه رئيس نادي المريخ السابق الدكتور جمال الوالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة هدى عربي تقابل الفنان حسين شندي بالأحضان وبعناق حار تحت أنظار جمال الوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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