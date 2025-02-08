والي الخرطوم : وزارة العدل كانت حاضرة منذ بداية الحرب

اشاد والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة بجهود وزارة العدل و قال إنها كانت حاضرة منذ بداية الحرب و قامت بأدوار مهمة كما أشاد بمستشاري وزارة العدل الذين لبوا النداء و قاموا بالادوار المنوطة بهم على اكمل وجه

و اثنى لدى استقباله وفد وزارة العدل بقيادة السيدة وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم على الجهود القانونية الهامة التي تقوم بها الوزارة متقدما الشكرللوزارة على قافلة الاسناد التي قدمتها لولاية الخرطوم.

وحيا الوالي القوات المسلحة و قوات الشرطة و جهاز المخابرات العامة و القوات المشتركة و المقاومة الشعبية و كل المرابطين في الثغور سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء و يشفي الجرحى

و أشار إلى التقدم الكبير المحرز و المضطرد في كل محاور القتال و أكد أن معركة الكرامة تسير نحو نهاياتها وأشار أن الحرب ليست في الميدان فحسب و أنها هي حرب في المحاور الاقتصادية و السياسية و القانونية و الاقتصادية.

سونا