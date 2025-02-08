تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للقائد الميداني للدعم السريع, محمد الفاتح, المعروف باسم “ياجوج وماجوج”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطلق “ياجوج وماجوج”, تصريحات قوية أصابت مناصري الدعم السريع بالاحباط. https://www.facebook.com/reel/605058589105325 واعترف القائد الميداني الشهير خلال حديثه بالهزيمة وذلك بعد الهجوم القوي والمتواصل الذي شنته القوات المسلحة على عدد كبير من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. وقال “ياجوج وماجوج”, في مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, (نحنا مصيرنا انتهي وحنبقى بترول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “ياجوج وماجوج” يعترف بالهزيمة: (نحنا مصيرنا انتهي وحنبقى بترول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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