فاجأت سيدة الأعمال السودانية الشهير هبة كايرو, متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سيدة الأعمال التي تمتلك مطاعم, كافيهات, سودانية بالعاصمة المصرية القاهرة, وهي تغني في حفل بأحد مطاعمها. هبة كايرو, ظهرت بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وهي تردد وصلة غنائية تقول فيها (قوة عين بجيبو ورجالة بجيبو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة “هبة كايرو” تتجه للغناء وتحيي حفل داخل مطعمها بالقاهرة بأزياء مثيرة للجدل وتردد (قوة عين بجيبو ورجالة بجيبو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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