كندا فرضت عقوبات جديدة ضد القوني

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كندا فرضت عقوبات جديدة ضد قياديين أحدهما بالجيش السوداني والآخر بقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن القياديين المستهدفين هما القوني حمدان دقلو، مدير المشتريات بقوات الدعم السريع، وميرغني إدريس سليمان، مدير الصناعات الدفاعية بالجيش.

وأشارت الخارجية الكندية إلى أن الاثنين مرتبطان بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان، بما يشمل حالات واسعة النطاق من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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