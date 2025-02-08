شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تشكو: (تعبت من التحصين ومن الكمون)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة في بث مباشر وهي ترد على تعليقات جمهورها ومتابعيها داخل البث.

وكشفت المطربة المثيرة للجدل عن معاناتها وذلك رداً على تعليق أحد معجبيها نصحها من خلاله بارتداء “الكمون” خوفاً عليها من العين والسحر.

وردت الفنانة والممثلة, على تعليق المعجب بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, (تعبت من التحصين ومن الكمون).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)