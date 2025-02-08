سجل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, زيارة لمصابي القوات المسلحة بأحد المستشفيات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع فيديو متداول لزيارة قائد الجيش, للمصابين وتفقدهم بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال الحرب. https://www.facebook.com/reel/480638931759145 وفاجأ أحد المصابين “البرهان”, بقصيدة مؤثرة ومعبرة, رددها خلال تفقد القائد العام, له ولعدد من زملائه المصابين بالمشفى. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل “البرهان”, الروح المعنوية العابية للمصابين بفرحة كبيرة, حيث عانقهم مشاركهم الضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن زاره في المستشفى.. أحد مصابي القوات المسلحة يفاجئ “البرهان” بقصيدة مؤثرة ومعبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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