شاهد بالفيديو.. الربيع عبد المنعم يؤكد إنهيار قوات الدعم السريع بعد هروب عدد كبير من الجنود والمقاتلين إلى نسائهم بدارفور وكردفان ويكشف السبب الذي منع “حميدتي” من نعي “جلحة”

خرج القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, في بث مباشر تابعه الآلاف وذلك على إحدى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الربيع, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عن انسحاب عدد كبير من جنود الدعم السريع, لمناطق دارفور وكردفان, وذلك بعد الهجوم المتواصل من الجيش, مؤخراً.

وأكد القيادي بالدعم السريع, أن هؤلاء الجنود ذهبوا لنسائهم وأطفالهم بدارفور, وكردفان, بعد الإشاعة التي انتشرت وصدقها الجنود.

وقال الربيع, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الإشاعة التي أطلقها “الفلول”, تحدثت عن اتفاقية وقعت مع أبناء قبيلة “الرزيقات”, وأنهم انضموا للجيش, وتركوا القتال ضمن قوات الدعم السريع.

وذكر أن المؤسف حقاً هو أن الجنود صدقوا الشائعة وذهبوا لنسائهم وأطفالهم, حيث هاجمهم قائلاً: (الشهداء الماتوا ديل ما عندهم نسوان وأطفال؟).

كما كشف عبد المنعم, وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عن الأسباب التي منعت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو, من نعي القائد الميداني “جلحة”, الذي اغتيل مؤخراً, حيث أكد أن القائد لم ينعي عدد من القادة الذين استشهدوا ولذلك من الطبيعي أن لا يصدر بيان ينعي فيه “جلحة”, ويترك البقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)