ود مدني - ولاية الجزيرة أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة إنطلاقة تشغيل محطة مياه مدني الرئيسة ابتداء من السبت. وأكد الوزير في تصريح (لسونا) أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية 20 ألف متر مكعب في اليوم لتغذية الأحياء الغربية ووسط مدينة مدني ممتدحا دور والي الولاية ومتابعته ودعمه لكل معينات العمل والعاملين بوزارة البنى التحتية وهيئة مياه الولاية والمقاومة الشعبية في العمل لصيانة وتاهيل المحطة بعد الدمار والضرر الكبير الذي وقع عليها من المتمردين في أسرع وقت. وجدد إلتزام وزارته بمعالجة مصادر المياه الجوفية بتركيب وحدات الطاقة الشمسية . سونا

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