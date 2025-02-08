شاهد.. جندي بالقوات المسلحة ينشر فيديو لاشتبكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم ويوثق لهروب “الدعامة” وتركهم سيارات حربية ثقيلة محملة بالأسلحة

نشر جندي بالجيش السوداني, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد دقائق من نشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الجندي في المقطع الذي قامت بنشره قناة الجزيرة, عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي, عن اشتباكات بين الجيش, وقوات الدعم السريع, بمنطقة الباقير.

وأكد الجندي هروب قوات الدعم السريع, عن المنطقة التي تقع جنوب العاصمة الخرطوم, كاشفاً عن الغنائم التي حصدها الجيش, وهي عبارة عن سيارات حربية ثقيلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)