القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تنفي صلتها بالبيان الذي يتحدث عن أوضاع جرحى قوات الحركات وتؤكد انه مفبرك

أصدر المتحدث الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المقدم أحمد حسين مصطفى اليوم بيانا صحفيا عبر صفحة القوة المشتركة (بالفيسبوك) نفي فيه ما جاء في البيان المنسوب له والذي تناول أوضاع جرحى قوات حركات الكفاح المسلح في معارك الوطن والكرامة قاطعا أن هذا البيان مزور ولا يمت بأي صلة للقوة لحركات الكفاح المسلح وفيما يلي نص البيان

بيان نفي :

جماهير شعبنا السوداني الأبي…

طالعنا بيانًا مفبركًا منسوبًا زورًا للناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، يتضمن أكاذيب مغرضة حول أوضاع جرحى قواتنا في معارك الوطن والكرامة.

نؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان مزور ولا يمت بأي صلة للقوة المشتركة، وهو مجرد محاولة يائسة من مليشيا الجنجويد الإرهابية وأذرعها الإعلامية وحلفائها السياسيين لزرع الفتن، وبث الشائعات، والتشكيك في وحدة الصف الوطني المقاوم كما يأتي هذا التضليل للتغطية على الهزائم العسكرية الساحقة التي تتكبدها المليشيا في مختلف الجبهات، في ظل الإنهيارات المتسارعة لقواتها وإنعدام قدرتها علي تحقيق أي تقدم ميداني.

إننا في القوة المشتركة نوضح الآتي :

أولا:

هذا البيان المفبرك هو محاولة يائسة لتضليل الرأي العام بعد الهزائم الكبيرة التي تكبدتها مليشيا الدعم السريع في جميع المحاور، لا سيما في الجزيرة والخرطوم، والإنهيارات المتتالية في محور الصحراء، وادي هور، مثلث الحدود، قاعدة الزرق، الفاشر، كردفان، ومروي وغيرها.

ثانيا:

تواصل مليشيا الجنجويد تلقي الضربات القاتلة في جميع الجبهات، وأصبحت عاجزة حتى عن الدفاع عن النفس و حدوث إنهيار سريع في صفوفها في جميع الجبهات ، مما دفعها إلى اللجوء إلى الحرب الإعلامية ومحاولة بث الفتن عبر بيانات كاذبة.

ثالثا:

القوة المشتركة تظل في مقدمة الصفوف، تقاتل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية وكافة القوى الوطنية، ولن تنجر وراء هذه الألاعيب الرخيصة.

و أخيراً ___

نهيب بجميع وسائل الإعلام والمواطنين عدم تصديق أو تداول هذه البيانات المزورة، والتأكد من أي تصريح رسمي عبر قنواتنا الرسمية و هي الموقع الرسمي للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح{فيسبوك/تويتر}

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،

والنصر للوطن،

والخزي والعار للمليشيا الإرهابية وأبواقها الإعلامية.

المقدم / أحمد حسين مصطفي

المتحدث الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

سونا