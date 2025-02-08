التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يعقد اجتماعه للهياكل المختلفة في مقره ببورتسودان ويهنئ الشعب السوداني وقواته المسلحة على انتصارته

عقد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية اجتماعه للمكتب القيادي والسياسي والسكرتارية العامة ومكتب ولاية البحر الأحمر اجتماعه اليوم بدار الحزب ببورتسودان ، ترحم الحضور على شهداء القصف المدفعي وادان الانتهاكات ضد المدنيين وخاصة القصف المدفعي على سوق الصابرين ومعسكرات النازحين بدارفور وفي مدينة الأبيض بواسطة مليشيا الدعم السريع واخيراً القصف المدفعي على مدينة كادقلي بواسطة قوات الحركة الشعبية-الحلو ، كما ترحم الاجتماع على كل شهداء التحالف في الجبهات المختلفة وخاصة الرفيق يوسف ناصر سكرتير الحرفيين بالتحالف الذي سقط شهيدا اليوم في معارك وسط الخرطوم وكذلك شهداء معركة تمبول وأمدرمان وان كل هذا يهون في سبيل حماية المدنيين والدفاع عن البلاد.

حي الاجتماع الشعب السوداني وقواته المسلحة على انتصارته خاصة في محاور وسط السودان والعاصمة القومية وكذلك محور كردفان (متحرك الصياد) وحي صمود اهل الفاشر امام هجمات المليشيا التي فاقت ال١٨١ هجوم.

جدد التحالف موقفه بمساندة موسسات الدولة الشرعية وخاصة قواته المسلحة وهي تقوم بواجبها القانوني والدستوري وحي تضحياتها وكذلك تضحيات كل القوات التي تقاتل بجانبها ، واكد انه بنهاية الحرب يجب أن تعالج كل هذه التشكيلات تحت الجيش المهني الواحد .

اكد التحالف موقفه بان الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار وصناعة مشروع وطني دون استثناء وعزل.

حث المجتمعون حلفاء التحالف وخاصة الكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية على تحقيق اصطفاف سياسي واجتماعي كبير يمكن شعبنا بالعبور والإجابة على اسئلة اليوم التالي للحرب ويكون داخل السودان ، بحيث انه سيكون المكان الملائم للحوار بين شعبنا وداخل وطننا ، وان المبادرات الخارجية يجب ان تظل مساعي غير رسمية تمهد الطريق للحوار الداخلي.

قدم رئيس المكتب القيادي تنويرا عن العمل السياسي والخارجي للحاضرين واشاد الاجتماع بعضويته بالبحر الأحمر لمجهوداتهم التي بذلت واستضافتهم لبقية عضويتهم.

أشار الاجتماع على ضروري إكمال الهياكل التنظيمية لتطوير العمل السياسي داخل وخارج التحالف ، ووجه الامانة بالتركيز على الأهداف الثلاث للحزب في هذه المرحلة.