⏺️ بحجة العاجز.. ومنطق المليشي المنهزم هرب علي مجوك أحد كلاب صيد مليشيا التمرد

بحجة العاجز.. ومنطق المليشي المنهزم هرب علي مجوك أحد كلاب صيد مليشيا التمرد بصفة مستشار لزعيم العصابة.. هرب من المشاركة في حلقة اليوم من الجزيرة مباشر لأن الضيف عبدالماجد عبد الحميد أحد أبواق وفلنقايات الجيش السوداني!! المليشي مجوك يعلم يقيناً أنه لن يستطيع تسويق ركاكته وبضاعته الخاسرة في أيامٍ كهذه هربت فيها كل كلاب العصابة وتركته وأمثاله يهزون أذيالهم علي رفات الجثث المجهولة!! مايؤكد أن مليشيا التمرد تلفظ أنفاسها الأخيرة توالي ظاهرة ( العِريّد) من الميدان والقنوات الفضائية!! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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