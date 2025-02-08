“دولة فلسطينية في السعودية”.. كيف رد نتانياهو على مطالب الرياض؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين.

وأضاف نتانياهو في مقابلة مع “القناة 14” الإسرائيلية إنه “يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك”، وفقا لما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ولدى سؤاله حول إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال نتانياهو: “لن أبرم اتفاقا من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر.”

وتأتي تصريحات نتانياهو بالتزامن مع تأكيد السعودية أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، أن “السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”، مضيفة “أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وصدر بيان الخارجية السعودية سريعا في أعقاب تصريح لنتانياهو اعتبر فيه أن السلام بين إسرائيل والمملكة “ليس ممكنا فحسب، بل أعتقد أنه سيتم”.

وكان نتانياهو يتحدث في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توسطت إدارته عام 2020 في اتفاقيات شهدت إقامة إسرائيل علاقات مع الإمارات والمغرب والبحرين.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، لكنها منذ عام 2020 بدأت بالتفاوض على التقارب معها مقابل اتفاقية دفاع أميركية ومساعدة واشنطن في بناء برنامج نووي سعودي مدني.

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