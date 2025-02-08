التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يعني الشهيد يوسف ناصر حسن دوليب

ينعي التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الرفيق/ يوسف ناصر حسن دوليب/ رئيس سكرتارية الحرفيين بالتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ومن مؤسسي التحالف الذي استشهد صباح اليوم في معارك وسط الخرطوم. اليوم فقدنا أحد الرجال الشجعان المناضلين الذين استنفروا وتقدموا الصفوف دفاعا عن الحق والوطن، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يجعل مثواه الجنة. تعازينا موصولة لاسرته في ام درمان وللرفاق دقاسم حماد نائب الامين العام ومبارك علي يعقوب سكرتير الشؤون السياسية ولكل الاهل بجبال النوبة وقرية الكافير بالجبال الستة وإنا لله وإنا إليه راجعون فانويل عمر خليفة سكرتير الشؤون الإجتماعية الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٥م

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