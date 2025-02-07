منظمة أطباء بلا حدود: الهجمات الشنيعة على الناس في جميع أنحاء السودان تظهر مدى قلة احترام حياة المدنيين

حرب السودان قالت منظمة أطباء بلا حدود إن موجات تدفق جماعي للجرحى إلى المستشفيات في مختلف أنحاء السودان في ظل استمرار “الحرب على الشعب”. – فرق المنظمة استجابت لأحداث أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في الخرطوم وولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور خلال الأيام القليلة الماضية – الهجمات الشنيعة على الناس في جميع أنحاء السودان تظهر مدى قلة احترام حياة المدنيين – نحث الأطراف المتحاربة على حماية حياة المدنيين. الشرق للأخبار – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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