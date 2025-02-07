ابتكار جهاز ذكي لمراقبة السكر في الدم

كشف باحثون صينيون عن تطوير تقنية ثورية غير جراحية لمراقبة مستوى السكر في الدم، تتيح قياس دقيق للجلوكوز من خلال وضع راحة اليد على جهاز خاص للمراقبة.

وأفادت صحيفة تشاينا دايلي، أن التقنية الجديدة – التي تلغي الحاجة إلى وخز الإصبع أو سحب عينات الدم – تفتح آفاقاً واعدة لتحسين التزام مرضى السكري بالمراقبة المنتظمة لمستويات الجلوكوز.

وتعتمد التقنية المبتكرة على دمج تقنية التصوير المقطعي البصري مع التحليل الطيفي المكاني المتعدد، ما يتيح الكشف المتزامن عن مستويات السكر في الأنسجة تحت الجلد بدقة عالية.

وأوضحت وانغ وي تشينغ – الباحثة الرئيسة في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض التمثيل الغذائي بمستشفى روي جين – أن الدراسات السريرية التي أجريت على 200 مريض بالسكري و30 شخصاً سليماً أظهرت دقة عالية للتقنية، حيث بلغ متوسط نسبة الخطأ 14.6 بالمئة مقارنة بالفحص التقليدي.

وأضافت أن التقنية الجديدة تتميز بإمكانية استخدامها دون الحاجة لمعايرة خاصة لكل مريض، كما أنها تناسب مختلف الفئات العمرية وألوان البشرة وأشكال الجسم.

صحيفة البيان