الجيش السوداني يتقدم نحو وسط الخرطوم بعد السيطرة على مناطق جنوبي العاصمة في معارك مستمرة مع قوات الدعم السريع.. شاهد: الشرق للأخبار – السودان

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