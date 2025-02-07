لماذا يصر ترامب على أن مصر والأردن ستستقبلان سكان غزة؟

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع طرح مقترح يقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن: “أود أن أرى الأردن ومصر تستقبلان الفلسطينيين. أشعر بشعور مختلف تجاه غزة. هي قطعة أرض جميلة”.

جاء هذا المقترح كجزء من محاولات ترامب لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، لكنه قوبل برفض واسع من الأطراف المعنية.

أعلنت مصر والأردن رفضهما إخراج الفلسطينيين من غزة، لكن ترامب قال إن العديد من الدول تقول ذلك في البداية، معطيا المثل على فنزويلا التي رفضت ترحيل مهاجرين غير شرعيين إليها، لكنها وافقت لاحقا.

يقول رئيس التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب إن “ترامب أثبت تاريخيا أنه لم يطرح فكرة ما من دون دراسة أو من دون توافق إجمالي”.

ويضيف حرب، وهو جمهوري، لموقع “الحرة” أن “الدول العربية لم تقل إنها ضد هذه الفكرة، بل هم ضد التهجير”.

لم يتحدث ترامب بكثير من التفاصيل بشأن خطته لغزة وسكانها سوى أنه أشار إلى أن “الولايات المتحدة سوف تتولى زمام الأمر في قطاع غزة والمسؤولية عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطرة في هذا الموقع”.

وأضاف أن واشنطن ستعمل على هدم المباني المدمرة وإيجاد تنمية اقتصادية توفّر فرص عمل ومساكن غير محدودة لأبناء المنطقة وتحولها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد “إعادة توطين” الفلسطينيين في أماكن أخرى.

يعتقد حرب أن خطة ترامب ستتضمن اقتراح أن تكون “ملكية الأرض، والمرجح أنها ستكون بين غزة وسيناء، بشراكة عربية غزاوية يكون معظم المساهمين فيها: مصر والأردن ودول الخليج على أن تكون بإدارة أميركية لمنع الفساد والثقة في البناء”.

كذلك يبين حرب أن الخطة يمكن أن تضمن أن “معظم العمال والموظفين يكونون من الفلسطينيين الموجودين على حدود هذه المنطقة”.

ويشير حرب إلى أن “المشروع سيكون مشابه لمشروع السوليدير في بيروت”.

وبعد الحرب الأهلية في لبنان (1975 – 1990)، تولّت شركة “سوليدير” الخاصة التي أنشاها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إعادة إعمار وسط بيروت الذي كان مدمرا.

الحرة