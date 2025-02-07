مشاورات مكثفة بين القوي السياسية والمجتمعية ببورتسودان

في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، عقدت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية اليوم اجتماعًا مع التجمع الاتحادي- الإرادة الحرة.

ناقش اللقاء أهمية التشاور والتنسيق بين القوي الوطنية السياسية والمجتمعية للوصول إلى مشروع وطني يُعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، قدّمت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية مشروع الرؤية الوطنية التي أعدّتها بعد مناقشة الخطوط العريضة، وتسلم التجمع المشروع وقال سيتقدم بملاحظاتها عليه لاحقاً.