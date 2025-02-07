□ غير قابل للنفي .. □ مليشيا التمرد تطالب الوسطاء الدوليين بفتح باب للتفاوض مع الحكومة السودانية لتنفيذ مقررات إتفاق منبر جدة !! □ تآباها مملّحة .. تاكُلَها قَروض !! ■ مليشيا التمرد تطلق صباح الخميس وعصر الاربعاء سراح مئات الأسري والمعتقلين في سجونها بمنطقتي الرياض والمنشية .. ■ شهود عيان : الحالة الصحية للأسري بائسة وتم إجبارهم علي الحركة والسير من جهة الشمال إلي الجنوب بشارع الستين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا التمرد تطالب الوسطاء الدوليين بفتح باب للتفاوض وتطلق سراح مئات الأسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.