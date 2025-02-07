إلي الفريق إبراهيم جابر .. هذا مايحدث في النيل الأبيض !!

• في ولاية النيل الأبيض تقف تجربة عابرة والهيثم لصناعة الزيوت شاهداً ودليلاً علي تضارب الاختصاصات والسياسات الولائية التي تتعمد حقاً وصدقاً قتل طموحات ونوايا الراغبين في استثمار اموالهم في ولايات نزحوا إليها قسراً .. وكان منتظراً أن تمنحهم ولاية مثل ولاية النيل الأبيض كافة التسهيلات الممكنة وتخفف عليهم من صدمة الخسائر المهولة في أموالهم وأصولهم وتقول لهم شكراً لأنهم فضّلوا البقاء في بلادهم والمخاطرة بخوض تجربة استثمار جديد من الصفر ..

• بعض استباحة مليشيات التمرد لمناطق إنتاج مدخلات صناعة الزيوت في ولاية شمال كردفان قررت مجموعة من الشباب المستثمرين في هذا المجال نقل مصانعهم وتجربتهم إلي ولاية النيل الأبيض وكان منتظراً أن يجدوا من السلطات المختصة بالولاية كامل الدعم والعون .. المدهش في أمر هذه المجموعة من الشباب المستثمرين والي الولاية الأستاذ عمر الخليفة والأستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية قدما ويقدمان كامل العون والتسهيلات المطلوبة إضافة إلي تعاطف شخصي لمعرفتهما التامة بالظروف القاهرة التي أجبرت ( عابرة والهيثم ) لنقل تجربتهما المتميزة في صناعة الزيوت إلي النيل الأبيض .. المؤسف أن تعاطف الوالي ووزيرة ماليته يصطدم بجدار صلب من أصحاب المصالح والعقليات المتحجرة في مواقع أخري فرضت وتفرض علي هذه المجموعة رسوماً وجبايات وضرائب يتم تحصيلها بطريقة جُزافية تؤكد أن وزارة الصناعة وإدارات الاستثمار في الولايات خاصة تحتاج إلي ثورة تقتلع الفاسدين والمتحصلين الذين يفرضون علي مثل هذه التجارب رسوماً لايمكن تبريرها في ظل تقاطعات تنسف كل الأفكار النيّرة والمواقف الداعمة من الفريق الركن إبراهيم جابر والذي يتابع أدق تفاصيل تجارب توطين الاستثمار الصناعي في الولايات ..

• نقول للفريق الركن إبراهيم جابر : ليتك تطلب تنويراً مختصراً عن مأساة تجربة شركتي عابرة والهيثم بولاية النيل الأبيض .. إنها نموذج شاخص لتناقض غريب في ملف الصناعة والاستثمار في السودان .. ففي الوقت الذي تقدم فيه عابرةالنازحة تجربة ناجحة في ولاية النيل الأبيض وضعتها علي رأس أفضل منتجات الزيوت في الولاية .. في هذا الوقت تتقاطع مصالح أكثر من جهة لوأد التجربة وقتلها بل وطردها من ولاية النيل الأبيض وذلك عبر عدة طرق قاسية .. منها منعهم من توصيل التيار الكهربائي .. والتّعسُف في تحصيل الرسوم والضغط عليهم بتحصيل الضرائب مرتين في العام !!

• ملف تجربة عابرة والهيثم في النيل الأبيض مدخل مناسب لتقييم واقع الاستثمار في الولايات من خلال تقييم المؤتمر غير الناجح للصناعة والذي شهدته مدينة عطبرة مؤخراً .. وتلك قصة سنعود إليها برغم دخان حرب جيشنا وشعبنا ضد عصابات التمرد .. هنالك أيضاً مليشيات أخري في الصناعة والاستثمار لاتقل خطورة عن مليشيات آل دقلو ..

• وللحديث صلة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد