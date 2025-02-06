عقار يزور معسكر إلبحوث الزراعية لايواء النازحين من المنطقة الغربية

قام الفريق أول مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي اليوم بزيارة لمعسكر البحوث الزراعية لإيواء النازحين من المنطقة الغربية المتأثرين بإعتداءات مليشيا التمرد مؤخراً في إطار برنامج زيارته لإقليم النيل الأزرق , يرافقه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم وعدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية وأعضاء لجنة الأمن حيث إطمأن السيد نائب رئيس مجلس السيادة على أوضاع النازحين بالمعسكر.

ولدى مخاطبته النازحين السيد نائب رئيس مجلس السيادة نقل تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وصادق رغبته في زيارة المنطقة الغربية عقب عودة المواطنين

وأعرب عن تقديره لدور الجهات التي ساهمت في دعم المعسكر في مقدمتهم حكومة الإقليم وشركائها من المنظمات المختلفة.

ودعا المواطنين الى ضرورة العودة الى مناطقهم والإعتماد على قدراتهم الإنتاجية , كما دعا المواطنين عبر القيادات الأهلية الى ضرورة الإهتمام بالمصالحات دعماً للتعايش السلمي تأميناً لمستقبل الأجيال القادمة بالمنطقة ، وأشاد بتضحيات القوات المسلحة وجيش الحركة الشعبية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية وصادق إستعدادهم لتطهير المنطقة الغربية من دنس التمرد توطئةً لعودة المواطنين.

وأعلن إلتزام الحكومة المركزية بدعم حكومة الإقليم في مجال توفير وسائل العودة الى جانب الإلتزام بإعادة تعمير مادمرته الحرب على مستوى البنيات الخدمية المختلفة.

حاكم الإقليم أشاد بمواقف مواطني المنطقة الغربية وصادق إسهامهم في دعم الإنتاج بالإقليم وتناول حجم الإعتداءات التي نفذتها المليشيا المتمردة من خلال تدمير كافة المؤسسات الخدمية بمدينة بوط والمناطق الأخرى.

وأوضح أن توجيهات قد صدرت من حكومة الإقليم لكافة المنظمات بضرورة التوجه الفوري نحو دعم الخدمات المنقذة للحياة التي تهم النازحين بمراكز الإيواء المختلفة بالتنسيق مع المفوضيات والإدارة الأهلية , وثمن مواقف القوات المسلحة وصادق تضحياتها في سبيل دحر المليشيا المتمردة وطردها خارج حدود البلاد.

وقد تحدث في اللقاء الأستاذ فرح كباس محافظ محافظة التضامن والأستاذ عبدالله بشير عثمان محافظ محافظة الدمازين والناظر الشيخ أدهم ناظر المنطقة الغربية , كما تحدث ممثل مواطني المنطقة الغربية متناولاً التحديات الخدمية التي تواجه النازحين بالمعسكر , مؤكداً على أهمية الإعداد لعودة المواطنين الى مناطقهم المختلفة.

سونا