الفريق ياسر العطا يشيد بمواقف الاعيسر في الدفاع عن الوطن في وجه عملاء مليشيا آل دقلو

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم وزير الثقافة والاعلام الأستاذ خالد الاعيسر والوفد الإعلامي المرافق.

وأكد الاعيسر خلال مخاطبته أعضاء حكومة ولاية الخرطوم أنهم كانوا على ثقة تامة منذ بداية الحرب أن الجيش السوداني وبقية القوات المقاتلة معه ستنتصر على أبواق الباطل والخونة لانه مسنود بتأريخ الشعب السوداني الباذخ في النضال والبطولات وحيا الاعيسر كل الذين صمدوا طيلة فترة الحرب وقال أن والي الخرطوم يعد واحد من رموز هذا الصمود لانه ظل موجودا في قلب المعركة يدعم ويحفز المقاتلين ويعمل في نفس الوقت على خدمة المواطنين.

والي الخرطوم أشار للمواقف البطولة للوزير الاعيسر عبر القنوات الفضائية وتصديه لاعوان المليشيا وفضح نواياهم وتوجهاتهم وعبر عن تقديره لهذه الزيارة التي تدعم رسالة الإعلام في الحرب لافتاً لأهمية الحراك الثقافي والابداعي لمعالجة الآثار الإجتماعية والظواهر السالبة التي أفرزتها الحرب فضلا عن دور الإعلام الداعم لحفز المواطنين للعودة والاسهم في عمليات إعادة الإعمار.

في السياق التقي مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا بمقره وزير الثقافة والاعلام الأستاذ خالد الاعيسر ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة واثني العطا على مواقف الاعيسر في الدفاع عن الوطن في وجه عملاء مليشيا آل دقلو كما اشاد بصمود والي الخرطوم وتانيه في خدمة مواطني ولاية الخرطوم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم