البراء الأول.. التربية بغرب كردفان تعلن نتيجة شهادتي الابتدائي والمتوسطة للعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية غرب كردفان، الاربعاء، نتيجة امتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسطة للعام 2024 بالقاعة الكبرى بجامعة غرب كردفان ، وتربعت محلية النهود على صدارة محليات الولاية التي شاركت في الامتحانين بنسبة نجاح بلغت 90% للشهادة الابتدائية و93.5% للشهادة المتوسطة.

حقق التلميذ البراء تاج السر رشاد الدسوقي من مدارس كردفان الخاصة بمحلية النهود المركز الأول في الشهادة الابتدائية بمجموع 271، فيما أحرز التلميذ بديع الزمان آدم محمد صالح من مدارس الأمل للصم والبكم بمحلية النهود المركز الأول في الشهادة المتوسطة بمجموع 288.

وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة أشاد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) محمد آدم جايد، بجهود المعلمين وتضحياتهم، مشبهًا إياها بتضحيات القوات المسلحة في معركة الكرامة. وهنّأ الطلاب المتفوقين وأسرهم بالنتائج المشرفة، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتوجيه وشركاء التعليم على المستويين الرسمي والشعبي لاستمرار العام الدراسي رغم الظروف الصعبة.

وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام، أن هذا النجاح تحقق بفضل الجهود المشتركة رغم التحديات الراهنة. وأشاد بتفاني المعلمين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما توجه بالشكر للجنتي أمن محلية النهود والولاية، مثمنًا جهود لجنة إستاد التعليم، غرفة اتحاد المدارس الخاصة، وزارة المالية، بورصة سوق محاصيل النهود، والغرفة التجارية وجميع المساهمين لدورهم الفاعل في اسناد العملية التعليمية.

كما خص بالشكر إدارات وزارة التربية والتوجيه على جهودها المستمرة، وأشاد بدور الإدارة الأهلية وعلى رأسها الأمير عبدالقادر منعم منصور في دعم التعليم والاستقرار المجتمعي.

وأكد رحمة الله التزام الوزارة بتطوير التعليم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون الجميع من أجل مستقبل مشرق للطلاب.