احذر.. هذه العادات السيئة تدمر جهازك الهضمي دون أن تشعر

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هناك بعض الأطعمة التي إذا تم تناولها بشكل مفرط، قد تضر بالجهاز الهضمي وتزيد من العبء على الكبد والبنكرياس، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقا لموقع “ميديكال نيوز توداي”.
البصل والثوم:
يحتوي البصل والثوم على مواد قد تسبب تهيجًا واضطرابات هضمية عند تناولها على معدة فارغة.
ـ الأطعمة المصنعة:
مثل النقانق، اللانشون، واللحوم المعالجة، تحتوي على مواد حافظة ودهون مشبعة، وتؤدي إلى مشاكل في الهضم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والبنكرياس.
ـ الأطعمة الغنية بالملح:
تسبب احتباس السوائل وتزيد من عبء العمل على الكبد، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.
ـ السكريات والمشروبات المحلاة:
تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يؤثر على البنكرياس، وقد تسبب التهابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي وتراكم الدهون حول الكبد.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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