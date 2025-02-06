إعلان مهم من قنصلية السودان بجدة بشأن امتحانات الشهادة

أعلنت قنصلية السودان بجدة، عن بداية التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024م المؤجلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025م وحتى يوم السبت 16 فبراير، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بمباني القنصلية العامة بجدة بقسم شؤون الرعاياة

وقالت في إعلان إن شروط التسجيل احضار المستندات الأكاديمية التي تتمثل في أصل شهادة مرحلة الأساس نجاح للعام 2021م أو ما قبلها، أصل شهادة الكفاءة المتوسطة السعودية نجاح للعام 2021 م أو ما قبلها، موثقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

وشملت الشروط أيضا أصل الشهادة الثانوية اللذين سبق لهم الجلوس لامتحان المرحلة الثانوية أو ما يعادل الشهادات أعلاه.

ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة (4) صور شخصية حديثة حجم الباسبورت لا تقبل الصور القديمة، الرقم الوطني، ولغير السودانيين صورة من جواز السفر.

وأشارت إلى أن الرسوم للطلاب السودانيين على النحو التالي: (450) ريال سعودي، الرسوم للطلاب الأجانب على النحو التالي: (3250) ريال سعودي.

وأكدت أن المركز لا يقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد، يتعذر إكمال التسجيل في حالة المستندات غير المكتملة.

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