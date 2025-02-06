نهر النيل تودع الفوج الأول لوافدي مدينة ودمدني

ودعت لجنة العودة الطوعية للوافدين لولاية نهر النيل الاربعاء الفوج الاول من الوافدين لمدينة عطبرة من ولاية الجزيرة للعودة إلى ديارهم بودمدني التي خرجوا منها بسبب الحرب. وقال أمين عام حكومة ولاية نهر النيل الأستاذ عثمان محمد عثمان في تصريح (لسونا) ان ولايته جاهزة لترحيل جميع الوافدين الى مناطقهم خلال الايام المقبلة. وحيا الجهود التى بذلت من جانب القوات المسلحة والقوات المشتركة وجميع الاجهزة الامنية المساندة لتهيئة مدينة ودمدني وكنس دنس التمرد منها، مشيرًا إلى دور وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية في برنامج العودة الطوعية لمدينة مدني. وأكد أنهم سيواصلون جهودهم لترحيل اخر وافد الى الولاية وقال ان الإقبال المستمر لبرنامج العودة الطوعية الى مدينة ودمدني يؤكد فعليا أن الحرب قد انتهت وأن مدني اصبحت آمنة تستقبل وتحتضن مواطنيها لبداية مشوار التنمية والتعمير . واكد الاستاذ محمد عباس رحمة المدير التنفيذي لمحلية عطبرة أن الفوج الأول ينفذ بشراكة بين محلية عطبرة ومصنع الشريف للبسكويت احد الشركات الوطنية الداعمة لبرامج ومشروعات العودة الطوعية حيث يضم الفوج عدد (18) بصا سياحيا من جملة عدد (50) بصا سياحيا سوف تسير على دفعات لمدينة ود مدني مع تقديم سلال غذائية ووجبات وخدمات خلال الرحلة. سونا

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