اعتقال مدير مستشفى بشائر من قبل مليشيا الدعم السريع أفاد ناشطون بأن قوة تابعة لمليشيا الدعم السريع اعتقلت المدير الإداري لمستشفى بشائر وعضو غرفة طوارئ جنوب الحزام، حاتم الضو. وجاءت عملية الاعتقال وسط تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتشهد الخرطوم ومناطق أخرى تدهورًا أمنيًا متزايدًا، حيث كثفت قوات الدعم السريع من عمليات الاعتقال والاستهداف ضد الكوادر الطبية والناشطين في المجال الإنساني، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل الأوضاع المتأزمة. كوش

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