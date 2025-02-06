مشروبات لغسل الكلى من الشوائب والسموم

الكلى هي الجهاز المنقي للدم وهي من الأعضاء الحيوية في الجسم، تشبه في شكلها حبة الفاصوليا، وتقع في الجزء السفلي من الظهر، على الجانبين من العمود الفقري، والكلى تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم من خلال وظائفها الحيوية.

ومن ذلك نستخلص مدى أهمية الحفاظ على الكلى وحمايتها من التلف من خلال تنظيفها وتطهيرها بشكل مستمر، من خلال تناول المشروبات التي تساعد على ذلك.

المشروبات التي تنظف الكلى

عصير الليمون

إن تناول عصير الليمون يوميًا يعمل على تنقية الكلى من السموم، وحمايتها من تكون الحصوات.

– الشاي الأخضر

يحتوي على عناصر طبيعية تساعد على تنظيف الكلى.

– البقدونس

سواء تناولتيها أوراقًا أو عصيرًا فهي منقي قوي للكلى بفضل مادة الإبيول التي تحتوي عليها.

– البنجر

عند تناوله عصيرًا فإنه يعمل على تطهير الكلى من البكتيريا والجراثيم التي قد تتراكم عليها ، وذلك لاحتوائه على مادة البيتين.

– خل التفاح

يزيل السموم من الكلى، ويساعد حمض الستريك وحمض الخليك وحمض الفوسفور في خل التفاح على تكسير ومنع تكوين حصوات.

– الهندباء

لتطهير كليتيك يمكنك شرب كوبين من شاي الهندباء مرتين يوميًا لبضعة أسابيع، وهي عشبة تباع بمحلات العطارة.

– شاي الذرة

يزيد شاي الذرة من إنتاج البول وبالتالي إزالة النفايات والسموم من الكليتين.

– عرق السوس

يعد عرق السوس من الأعشاب المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، ويحافظ على توازن درجة حموضة البول.

– الكركم والزنجبيل

يحتوي الكركم على خواص مطهرة ومضادة للالتهابات، الأمر الذي يساعد في تنظيف الكلى ووقايتها من الالتهابات، ويزيل سموم الكبد وينقي الدم، كما يُعد الزنجبيل من الأعشاب الجيدة في تطهير الكلى والكبد، التي تساعد في طرد السموم والمواد الضارة من الكلى، وتحسين عملية الهضم.

بوابة الأهرام